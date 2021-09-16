Öğretmen ek atamalar ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile 15 bin öğretmen ek atama tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takvimi ile beraber yapılacak 15 bin atamaya ilişkin branş dağılımı, başvuru tarihleri, kontenjanları gibi birçok detay adayların gündemindeki yerini aldı. İşte, öğretmen ek atamalar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 15 bin yeni öğretmen atamasının müjdesini vermişti.