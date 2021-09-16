KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurtlarında yemek, internet ve televizyon var mı?

YURTLARDA YEMEK VAR MI?

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.