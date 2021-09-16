KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurtlarında yemek, internet ve televizyon var mı?
KYK yurt odalarına kaç kişi kalıyor? Yurtlar kaç kişilik? 2021-2022 eğitim dönemine ilişkin KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurt sonuçlarının erişime açılmasının ardından yurtlar hakkında bazı sorular gündeme geldi. KYK yurdunda barınacak olan öğrenciler yurtların özelliklerini araştırıyor. Peki, KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurtlarında yemek, internet ve televizyon var mı? İşte haberin detayları...
KYK yurtları kaç kişilik? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim eğitimi alan öğrencilerin barınmaları için gerçekleştirdiği yurt başvuruları sonuçlandı. KYK'dan yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların e-Devlet'ten erişime açıldığı bildirildi. Şimdi ise gözler yurt özelliklerine çevrildi. Peki, KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurtlarında yemek, internet ve televizyon var mı? İşte cevaplar...
YURTLARDA KULLANIM VE SORUMLULUĞA VERİLEN MALZEMELER NELERDİR?
* Giysi dolabı,
* Komidin,
* Nevresim takımı,
* Yastık,
* Battaniye,
* Yorgan vb.
yurt malzemeleri verilmektedir.
KYK YURTLARINDA ODALAR KAÇ KİŞİLİK?
Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.
KYK YURTLARINDA İNTERNET, TELEVİZYON VAR MI?
KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon genellikle yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet mevcuttur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.
YURTLARDA YEMEK VAR MI?
KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.
Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır.
Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.
ÖĞRENCİLERİN HANGİ SEBEPLE YURTLA İLİŞİĞİ KESİLİR?
1- Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,
2-Yurt kurallarına uymayıp, yurttan çıkarma cezası alanların,
3-Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,
4- Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilir ve yurtta barınmaları için yeniden müracaat etmeleri gerekir.
YURT İZİNLERİ KAÇ GÜN?
Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınan öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir.
Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için "özel izin"li sayılır ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmaz.
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