KYK yurt yedek ne demek? 2021 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? Yurt yedek sırası öğrenme...
KYK yurt yedek ne demek? 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yedekte kalan öğrenciler, "Yedekte kalanlar ne yapmalı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. e-Devlet üzerinden sonuçların açıkanması ile birlikte yedeklere kaldığının öğrenen adaylar detayları araştırıyor. Peki, KYK yurt yedek ne demek? 2021 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? Yurt yedek sırası öğrenme nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
KYK yurt yedek ne demek? 2021 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yurt başvuruları alınmıştı. Öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar bugün erişime açıldı. Sonuçların açıklanması ile birlikte yedeklere kaldığını öğrenen öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, KYK yurt yedek ne demek? 2021 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? Yurt yedek sırası öğrenme nasıl yapılır? İşte cevaplar...
YURT YEDEK NE DEMEK?
Yurt yedek öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek.
YEDEKTE OLANLAR NE YAPMALI?
Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Sonuçları görüntüleyebilmek için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" sayfası üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurtlarında barınmak için aylık ücret ödenmektedir. Yurt ücretleri, şehirlere ve yurdun özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. 6 farklı yurt tipi için 2021-2022 yurt ücretleri şu şekilde:
2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti
1. Tip: 230 TL - 314 TL
2. Tip: 250 TL - 342 TL
3.Tip: 290 TL - 396 TL
4.Tip: 325 TL - 444 TL
5.Tip: 360 TL - 492 TL
6. Tip: 390 TL - 533 TL
Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL
YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENMELİDİR?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.
ÖĞRENCİLERİN BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE KAÇ GÜN İZİN HAKKI BULUNMAKTADIR?
Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.
YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
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