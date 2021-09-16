KYK yurt giriş çıkış saatleri: 2021 KYK yurt izinleri kaç gün? Hafta sonu izin var mı? Resmi tatiller, özel izinler...

KYK yurt izinleri kaç gün? KYK yurt giriş çıkış saatleri nasıl olacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Heyecana beklenen sonuçlar bugün erişime açıldı. KYK tarafından sonuçların açıklanması ile birlikte gözler yurt özelliklerine çevrildi. Öğrenciler yurtlar hakkında bazı detayları araştırıyor. Peki, KYK yurt giriş çıkış saatleri nedir? 2021 KYK yurt izinleri kaç gün? Hafta sonu izin var mı? Resmi tatiller, özel izinler nasıl olacak? İşte cevaplar...

KYK YURT İZİNLERİ KAÇ GÜN?

Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.