KYK 1-2-3-4-5-6. tip yurt nedir? Tiplerine göre KYK yurdu fiyatları! KYK 1-2-3-4-5-6. tip yurdu ücretleri!
KYK 1-2-3-4-5-6. tip yurt nedir? KYK 1-2-3-4-5-6. tip yurdu ücretleri merak edilen konulardan birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan açıklamanın ardından KYK yurt tipleri ve ücretleri bu yıl devlet yurtlarında kalacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler KYK yurtlarında güvenle ve huzurlu bir şekilde eğitim alabilecek. Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayırıyor. İşte bu 6 kategori hakkında merak edilen bilgiler!
KYK 1-2-3-4-5-6. tip yurt nedir? 2021 KYK yurt başvuruları açıklandı ve öğrenciler hangi yurda yerleştiğini öğrendi. Bu yıl milyonlarca öğrenci üniversiteye giriş yaptı ve KYK yurtlarına yerleşme heyecanı yaşadı. KYK yurtlarında uygun fiyatla, güvenli ve huzurlu bir şekilde eğitim alan öğrenciler, KYK 1-2-3-4-5-6. tip yurt hakkında başvuru yapıyor. KYK 1-2-3-4-5-6. tip yurdu ücretleri ne kadar? İşte detaylar!
KYK 1. 2. 3. 4. 5. 6. TİP YURT NEDİR?
Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Buna göre öğrenciler, bu yıl 275 TL ile 450 TL arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 TL olarak belirlendi. Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 TL ile 615 TL arasında değişiyor.
KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 TL güvence bedeli ödeyecek. Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 TL olmak üzere toplam 19 TL beslenme yardımı yapılıyor.
2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti
1. Tip: 230 TL - 314 TL
2. Tip: 250 TL - 342 TL
3.Tip: 290 TL - 396 TL
4.Tip: 325 TL - 444 TL
5.Tip: 360 TL - 492 TL
6. Tip: 390 TL - 533 TL
Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL
Bu bilgilere çerçevesinde 1.tip KYK yurdu için fiyatı depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6.tip KYK yurtlarında ise odaların genellikle 2 kişilik olduğu söylenebilir.
BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
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