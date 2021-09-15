YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? YKS 2. tercihler Eylül ayında yapılacak mı? 140 puan alanlar...

YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? YKS 2. tercihler Eylül ayında yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Tercih için gelecek açıklamayı bekleyen adaylar ÖSYM son dakikasına gözlerini çevirdi. İşte, YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.