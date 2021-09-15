YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? YKS 2. tercihler Eylül ayında yapılacak mı? 140 puan alanlar...
YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen ikinci yerleştirmelerde bilindiği üzere baraj puanı bu seneye özel 140 olarak belirlenmişti. İlk yerleştirmelerin sonuçlanmasının ardından adaylar üniversitelere kayıtlarını da tamamladı. YKS ek tercihleri için meraklı bekleyişini sürdüren adaylar gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? YKS 2. tercihler Eylül ayında yapılacak mı? 140 puan alanlar...
YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? YKS 2. tercihler Eylül ayında yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Tercih için gelecek açıklamayı bekleyen adaylar ÖSYM son dakikasına gözlerini çevirdi. İşte, YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu yıl da birinci ek tercihlerin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.
İKİNCİ EK YERLEŞTİRME
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.
Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.
AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.
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