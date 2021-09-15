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MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman kapanacak? Okullar 1. dönem ara tatili ayın kaçında olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman kapanacak? Okullar 1. dönem ara tatili ayın kaçında olacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilk ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini araştırıyor. MEB, yayımladığı akademik takvimde 5 günlük tatil, yaz tatili ve okulların kapanacağı tarihleri verdi. işte, okullar ne zaman kapanacak? Okullar 1. dönem ara tatili ayın kaçında olacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar 1. dönem ara tatili ayın kaçında olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı akademik takviminde yer alan bilgiye göre; 5 günlük ilk ara tatil 15 - 19 Kasım tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili ide 24 Ocak - 4 Şubat arasında gerçekleşecek. İşte, okullar ne zaman kapanacak? Okullar 1. dönem ara tatili ayın kaçında olacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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