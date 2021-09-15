MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman kapanacak? Okullar 1. dönem ara tatili ayın kaçında olacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar 1. dönem ara tatili ayın kaçında olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı akademik takviminde yer alan bilgiye göre; 5 günlük ilk ara tatil 15 - 19 Kasım tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili ide 24 Ocak - 4 Şubat arasında gerçekleşecek. İşte, okullar ne zaman kapanacak? Okullar 1. dönem ara tatili ayın kaçında olacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.