MEB duyurdu! AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın sonuçları heyecanla bekleniyor. 5 Eylül tarihinde sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor. Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 20 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Bizde sonuçları yakından takip ediyoruz. MEB'den sonuç bilgisi geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.