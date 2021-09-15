MEB duyurdu! AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından 2021 AKS sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday, aradan geçen yaklaşık 2 haftanın ardından sonuçları heyecanla beklemeye başladı. MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlenen adaylar, "AKS sınav sonuçları açıklandı mı?", "AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Sınav sonuçları ile ilgili geçtğimiz günlerde bir duyuru yayımlandı.
AKS sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın sonuçları heyecanla bekleniyor. 5 Eylül tarihinde sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor. Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 20 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Bizde sonuçları yakından takip ediyoruz. MEB'den sonuç bilgisi geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
AKS SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli 5 seçenekli sorular soruldu.
Sınavda çıkan sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları şu şekildeydi:
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
AKPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.
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