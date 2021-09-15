KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 dönemi için yurt başvuruları alındı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, KYK yurt sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak belli olmadı. Ancak, üniversitelerde akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle başvuru sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bizde resmi açıklamaları yakından takip ediyoruz. Sonuç takvimi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de olacak.