Yurtlarda hazırlıklar tamamlandı! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Yaklaşık 1,5 yıldır üniversitelerde yüz yüze eğitim yoktu. Yeni karara göre hasret bitti ve milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak. Hazırlıkların tamamlanmasıyla öğrencilerin yurtlara gelmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yurtlarda barınmaya başlayacak. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte son gelişmeler...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 KYK yurt başvuruları 12 Eylül'de sona erdi. Başvuruların tamamlanması ile birlikte yurt sonuçları beklenmeye başladı. Resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.