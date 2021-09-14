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Üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler güz döneminde yüz yüze olacak mı? Özel ve vakıf...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler güz döneminde yüz yüze olacak mı? Özel ve vakıf...

Üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kampüslerden uzak kalan öğrenciler üniversitelere dönüş tarihini merak ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YÖK tarafından gelecek tarih açıklamasına çevrildi. İşte, üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler güz döneminde yüz yüze olacak mı? Özel ve vakıf...

Üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler güz döneminde yüz yüze olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği programa yerleşen ve halıhazırda eğitimini sürdüren öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. İşte, üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler güz döneminde yüz yüze olacak mı?

2021-20222 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler, 13 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterdiği için, üniversitelerin açılma tarihi de değişiklik gösterebilir. Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze olacağını bildirmişti.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Üniversitelerde öğrencilerin 1,5 yıldır uzaktan eğitim yoluyla derslerine devam ettiğini dile getiren Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç gerçekten kolay olmayan bir süreçti. Ancak bu süreci üniversitelerimizin başarılı yönettiği kanaatini taşıyorum. Öğrencilerimiz de sabırla derslerine devam etti. Uzaktan eğitim, yükseköğretimin bir parçasıdır, kendisi değil. Uzaktan eğitimin, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin yerini alması veya onu ikame etmesi beklenemez. Örgün eğitimde asıl olan yüz yüze eğitimdir.

YÖK olarak bütün üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin esas olduğunu, kural olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii şartlar bazen örgün eğitimde olduğu gibi yüz yüze eğitimin yapılmasına imkan vermeyebilir. Nitekim geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimi bütünüyle uzaktan öğretim usulüyle yapmaya çalıştık ve başardık. Şimdi 2021-2022 akademik yılında bütün üniversitelerimizde aldığımız karara göre eğitim ve öğretim yüz yüze yapılacak.

Artık eğitim ve öğretimin üniversitelerde yüz yüze, yani öğrencilerimizin arkadaşlarıyla beraber, öğretim üyeleriyle beraber, kampüsün içerisinde, fakültelerde, bütün sosyal alanlarda yapılmasını arzu ediyoruz. 1,5 yıl öncesinde üniversitelerimizde nasıl yüz yüze eğitim yapıyorsak bu sene de eğitim öğretim bu şekilde başlatılacak. Öğrencilerimizi heyecanla üniversitelerimize bekliyoruz."

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgın sürecinin devam ettiğini belirten Özvar, "Bu gerçek, ancak bu gerçekle yükseköğretimde eğitim ve öğretimin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

- HİBRİT EĞİTİM USULLERİ NASIL OLACAK?

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerde salgın sürecinde sağlıklı kampüs uygulamaları konusunda YÖK, TSE ve Sağlık Bakanlığı ile geçen yıl hazırlanan rehberin güncellendiğini ve yeni duruma uyarlandığını belirtti.

YÖK'ün çerçeve kararlarını içeren iki rehberin, uygulamalarda üniversite yönetimlerine yol gösterici mahiyette olduğuna değinen Özvar, "Üniversitelerimizin kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına uyulması, tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması, blok derslerin yapılmaması, mutlaka ara vererek dersliklerin havalandırılmasının sağlanması, basit gibi görünen ancak salgının yayılmasını azaltmada büyük önem taşıyan önlemlerdir. Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi ve dersliklerle laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasitenin aşılmaması, öğrencilerin gruplara bölünmesi de yine önemli uygulamalardır." değerlendirmesini yaptı.

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