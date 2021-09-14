Üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler güz döneminde yüz yüze olacak mı? Özel ve vakıf...

Üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler güz döneminde yüz yüze olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği programa yerleşen ve halıhazırda eğitimini sürdüren öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. İşte, üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler güz döneminde yüz yüze olacak mı?

2021-20222 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler, 13 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterdiği için, üniversitelerin açılma tarihi de değişiklik gösterebilir. Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze olacağını bildirmişti.