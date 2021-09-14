Takvim açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK bursu ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 yurt başvuruları alındı. Şimdi ise gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. Burs ya da öğrenim kredisinden faydalanmak isteyen öğrenciler heyecan içinde başvuru takvimini beklemeye başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK bursu ne kadar? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvuru sürecinin hangi tarihlerde olacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.