ÖSYM takvimi: DGS kayıtları ne zaman? 2021 DGS üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?

DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından 2021 yılı DGS tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında alındı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar heyecanla bekleniyordu. Bugün sonuçların erişime açılmasının ardından üniversite kayıtlarının hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, DGS kayıtları ne zaman? 2021 DGS üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.