DGS ek tercih taban puanları başarı sıralamaları 2021! DGS ek tercih robotu YÖK Atlas!

2021 DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI!

DGS ek tercih taban puanları başarı sıralamaları ile ilgili kılavuz henüz açıklanmadı. Ek tercih taban puan ve başarı sıralaması açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 YILINDA NASILDI?

05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Toplam 35.724 kontenjan için 47.078 aday ek tercih yaptı.