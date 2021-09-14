DGS ek tercih taban puanları başarı sıralamaları 2021! DGS ek tercih robotu YÖK Atlas!
DGS ek tercih taban puanları başarı sıralamaları 2021 arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. YÖK Atlas DGS ek tercih robotu yoğun şekilde araştırılıyor. 14 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS ek tercih süreci bekleniyor. Bölümlere göre DGS puanları merak edilen konulardan birisi oldu. İşte yerleştirme sonuçlarına göre DGS ek tercih taban puanları!
DGS ek tercih robotu 2021! YÖK Atlas DGS ek tercih taban puanları başarı sıralamaları merak edilen konulardan birisi oldu. 2 yıllık ön lisans mezunları 4 yıllık lisans bölümlerine geçmek için Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'ye geçiş yaptı. 14 Eylül tarihinde açıklanan DGS sonuçlarıyla birlikte gözler ek tercih sürecine çevrildi. Peki; 2021 DGS ek tercih taban puanları başarı sıralamaları nasıl?
2021 DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI!
DGS ek tercih taban puanları başarı sıralamaları ile ilgili kılavuz henüz açıklanmadı. Ek tercih taban puan ve başarı sıralaması açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020 YILINDA NASILDI?
05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Toplam 35.724 kontenjan için 47.078 aday ek tercih yaptı.
2020-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır.
Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
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- DGS ek tercih taban puanları başarı sıralamaları 2021! DGS ek tercih robotu YÖK Atlas!
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