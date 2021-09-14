1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Ara tatil ne zaman yapılacak? Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okul sıralarında yerlerini aldı. Derslerin yüz yüze yapılmasının ardından gözler tatil günlerine çevrildi. 1 haftalık ara tatilin hangi tarihte yapılacağını merak eden öğrenciler ve velileri, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı okul tatili takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte cevaplar...
Kasım tatili ne zaman? 1 haftalık ara tatil hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, ara tatil döneminin hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Peki, 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte ayrıntılar...
KASIM TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
"TÜM OKULLARIMIZDA UYULMASI GEREKEN KURALLARI BELİRLEDİK"
Bir televizyon programına katılan Mahmut Özer, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Okullarda Kovid-19 koşulları altında yüz yüze eğitim öğretim için alınan önlemlere ilişkin bilgiler aktaran Özer, bir haftalık yüz yüze eğitimden sonra 850 bin dersliğin sadece 198'sinde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı.
Türkiye'de, 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul bulunduğunu aktaran Özer, "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor." dedi.
Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda, "ekim ayında okulların kapanacağı" yönünde iddiaların yer aldığının belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:
"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."
Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.
"ÖĞRETMENLERİMİZ ÇOK BAŞARILI BİR SÜREÇ YÖNETİYOR"
Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanma oranlarına ilişkin de bilgiler veren Özer, "6 Ağustos'ta en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 73'tü, dün itibarıyla yüzde 91'e çıktı. Türkiye ortalaması ise yüzde 83. Yani Türkiye ortalamasından 8 puan daha yüksekte. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı ise 6 Ağustos'ta yüzde 59'du, dün itibarıyla yüze 78'e çıkmış. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları açısından değil, aynı zamanda topluma örnek olma yönünde de çok başarılı bir süreç yönetiyorlar. Tüm öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Bakan Özer, belirli okullarda, örneklem üzerinden ve velinin rızasını alarak öğrencilere PCR testi yapılması yönünde Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde görüştüklerini aktardı.
Öğrencilere tablet dağıtımında gelinen aşamanın sorulması üzerine Özer, 2 milyona yakın tablet dağıtıldığını belirterek, "Toplu dağıtımlardan ziyade, örneğin vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 198 sınıfta tablet ve bilgisayara ihtiyacı olan çocukları hemen tespit edip bu ihtiyaçlarını karşıladık. Eğer çocuk yüz yüze eğitimin dışına çıkmışsa ve ihtiyacı varsa tablet dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.
"TÜM ÖĞRETMENLERE EŞİT ŞEKİLDE KAPIYI AÇTIK"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen atama işlemlerinde 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuruların alınmasına ilişkin bir soruyu, şöyle yanıtladı:
"15 bin yeni atama, ek atama değil, eğitim sistemimizin içine 15 bin yeni öğretmen almak için Cumhurbaşkanımızın eğitim sistemine yaptığı bir katkıdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir KPSS'ye girenleri diğerlerinin lehinde veya aleyhinde pozitif ayrımcılık yapma durumumuz yok, biz adil olmak zorundayız. Süresi geçmeyen tüm adaylarımıza yani 2020 ve 2021 KPSS'ye giren tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık. Dolayısıyla atama bekleyen ve başvuru yapabilecekken yapamayacak duruma düşürdüğümüz hiçbir öğretmen kitlemiz yok. İki sınava da girdiyse hangi puanı en yüksekse onun geçerli olmasını sağladık. Tepkileri anlayışla karşılıyorum ama yapılan yanlışlık yok. Tüm öğretmenlere eşit bir şekilde kapıyı açtık."
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