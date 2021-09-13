YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler ek tercihlere çevrildi. İlk tercihlerin sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ile 140 puan alan öğrenciler, heyecan içinde ek tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih ypaacak? İşte merak edilenler...

YKS EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2021 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bu nedenle ek kontenjanlar da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak. Ek tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin kontenjanları da duyurulacak.