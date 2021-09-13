YKS ek tercihler başladı mı? 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak? 140 puan alanlar...
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? soruları, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Üniversitelere yapılacak ek yerleştirmelerin hangi tarihte yapılacağını merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih ypaacak? İşte cevaplar...
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler ek tercihlere çevrildi. İlk tercihlerin sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ile 140 puan alan öğrenciler, heyecan içinde ek tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih ypaacak? İşte merak edilenler...
YKS EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
2021 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bu nedenle ek kontenjanlar da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak. Ek tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin kontenjanları da duyurulacak.
2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS ek tercih takvimi de henüz açıklanmadı. İkinci ek yerleştirmeye ilave 140 puan alanlar için bir ek yerleştirme daha yapılacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ek yerleştirme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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