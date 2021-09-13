Son dakika: Yüz yüze eğitim istihdama yaradı: Yüzde 40 arttı

Tüm okullarda 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim, eğitim sektöründeki iş fırsatlarını da artırdı. Türkiye'nin en büyük online istihdam platformlarından biri olan kariyer.net'in eğitim sektöründeki iş ilanı verilerine göre yüz yüze eğitimle birlikte eğitim sektöründeki firmaların açtıkları ilan sayısında önemli bir artış yaşanıyor.