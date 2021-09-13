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Son dakika: Yüz yüze eğitim istihdama yaradı: Yüzde 40 arttı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Son dakika: Yüz yüze eğitim istihdama yaradı: Yüzde 40 arttı

Son dakika haberine göre yüz yüze eğitimin başlaması ile eğitim sektöründe iş fırsatları önceki yıla göre yüzde 40 arttı. Temmuz ve ağustos aylarında en çok iş ilanı yayımlanan alanlar İngilizce ve matematik öğretmenliği oldu.

Tüm okullarda 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim, eğitim sektöründeki iş fırsatlarını da artırdı. Türkiye'nin en büyük online istihdam platformlarından biri olan kariyer.net'in eğitim sektöründeki iş ilanı verilerine göre yüz yüze eğitimle birlikte eğitim sektöründeki firmaların açtıkları ilan sayısında önemli bir artış yaşanıyor.



Verilere göre pandeminin başlamasıyla birlikte eğitim sektöründe düşen ilan sayısı 2021'in başından itibaren artmaya başladı. Ağustos ayında yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle eğitim sektöründeki iş ilanlarında artış da hız kazandı.



YÜZDE 40 ARTTI
Sabah'ın haberine göre okulların açıldığı dönemi kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde kariyer.net üzerinden yayımlanan eğitim sektörü ilanları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 40 arttı.



Eğitim sektöründeki iş ilanları verilerine bakıldığında 2021'in temmuz ve ağustos aylarında en çok iş ilanı yayımlanan alanların İngilizce ve matematik öğretmenliği olduğu görüldü. Bu pozisyonları sırasıyla sınıf öğretmenliği, fizik öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, kimya öğretmenliği, rehber öğretmenlik, Almanca öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği takip etti.



Eğitim sektöründeki firmaların ilan sayıları 2020'nin mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte düşmüştü. 2020'nin haziran ayından itibaren tekrar artmaya başlayan ilan sayıları, yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle 2021 üçüncü çeyreğinde ciddi bir artış gösterdi. Eğitim sektörüne bağlı olarak faaliyet gösteren sektörlerde de benzer artış yaşandı. Ağustos 2021'de en çok servis şoförü ve kantin görevlisi için ilan yayımlandı.

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