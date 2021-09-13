ÖSYM son dakika: KPSS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 yılında lisans düzeyinde gerçekleştirilen KPSS sınavlarının hangi tarihte açıklanacağını merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, KPSS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Bu sene lisans düzeyinde yapılan KPSS'nin hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Eylül ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 ÖSYM Takvimine göre, KPSS lisans sınavlarının sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı henüz bilinmiyor.
Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişima açılacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayanadayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
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