NUN Okulları’nın ilk mezunları üniversitelerine yerleşti!

Öğrenciler, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve burslu olarak Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi vakıf üniversitelerine yerleşirken; Avrupa ve Amerika'daki dünya sıralamasında ilk 100 içerisine giren King's College London, Manchester Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi, Southern California Üniversitesi gibi pek çok prestijli üniversitede öğrenim hayatlarına devam edecekler.

NUN Okulları öğrencileri hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak liseden mezun oluyorlar. Böylelikle yurt içi ve yurt dışında eğitimlerini devam ettirme konusunda son derece cazip avantajlar elde ediyorlar.

"Hedefimiz Dünyayı İyileştirmek!" söylemiyle yola çıkan NUN Okulları öğrencileri hem ülkemizi hem de dünyayı daha iyi ve yaşanılır bir yer haline getirmek ve insanlığa faydalı olmak için çalışıyor.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida ÜYE; "Bizler bu yıl ilk lise mezunlarımızı verdik. Bugüne kadar pek çok ilki gerçekleştiren, tamamı IB diploması almaya hak kazanan ve 16 zorunlu IB DP dersinin 14ünde dünya ortalamasının üstünde yer alarak emeklerimizin karşılıksız kalmadığını bize gösteren bu öğrencilerimizin her biri bundan böyle eğitim hayatlarına yurt içi ve yurt dışında bulunan birbirinden seçkin üniversitelerde devam edecek. Biliyoruz ki, bu süreçte bizlerin de ilk günden bu yana onlara rehberlik ettiğimiz şekilde kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda geleceklerini şekillendirecek; milletimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için çalışmalarına devam edecekler.

Aslında bu başarılar, NUN Okullarının verdiği eğitimin dünya çapında kalitesini de göstermekte. Biz, öğrencilerimizin gerek akademik gerekse vizyon açısından dünyaya katacak çok şeyleri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu temenniyle öğrencilerimizin yaşamları boyunca başarılarının devamını diliyor ve onları her adımlarında destekliyoruz" dedi.