13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Gözler ÖSYM’de! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

Gözler ÖSYM’de! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021
ABONE OL
Gözler ÖSYM’de! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giriş yapan yüzbinlerce öğrenci DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Dikey Geçiş Sınavı ile birlikte 2 yıllık yüksekokul öğrencileri 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor. DGS tercih işlemlerinin 7 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından gözler DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna çevrildi. Peki; DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? İşte DGS sonuç sorgulamaya ilişkin merak edilen bilgiler!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavının ardından 7 Eylül tarihinde tercih işlemleri tamamlanmıştı. Tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine çıkartmak isteyen öğrenciler tercih işlemlerine göre hangi okula kayıt yaptırmaya hak kazandığını öğrenmiş olacak. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuç duyurusunun tercihlerin 1 hafta ardından gelmesi bekleniyordu. Bu nedenle 13-17 Eylül tarihleri arasında DGS sonuçlarının açıklanacağı söylenebilir. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA