AKS sınav sonuçları için beklenen açıklama! 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AKS sınavı 27 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçları hakkında beklenen açıklama geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AKS sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AKS sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı'nın tarihi 5 Eylül'e ertelenmişti. 5 Eylül 2021 Pazar günü sınava katılan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AKS sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor. Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 20 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Bizde sonuçları yakından takip ediyoruz. MEB'den sonuç bilgisi geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
AKS SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli 5 seçenekli sorular soruldu.
Sınavda çıkan sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları şu şekildeydi:
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
AKPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.
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- AKS sınav sonuçları için beklenen açıklama! 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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