AKS sınav sonuçları için beklenen açıklama! 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı'nın tarihi 5 Eylül'e ertelenmişti. 5 Eylül 2021 Pazar günü sınava katılan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AKS sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor. Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 20 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Bizde sonuçları yakından takip ediyoruz. MEB'den sonuç bilgisi geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.