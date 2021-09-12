MEB SON DAKİKA: 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak?

2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. İşte, 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.