MEB SON DAKİKA: 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak?
EĞİTİM ahaber.com.tr
2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri için okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimine online devam eden öğrenciler 6 Eylül'den beri okullarına gidebiliyor. Öğrenci ve veliler Kasım ara tatilinin tarihini merak ediyor. İşte, 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak?
2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. İşte, 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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