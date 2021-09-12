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ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF yaz okulu sınavı online, çevrimiçi mi olacak?

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Giriş Tarihi: 12.09.2021
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ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF yaz okulu sınavı online, çevrimiçi mi olacak?

ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler sınav giriş belgesi erişimini sağlamıştı. İşte, ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF yaz okulu sınavı online, çevrimiçi mi olacak?

ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF yaz okulu sınavı online, çevrimiçi mi olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı. 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü başvurularını yapıp yaz okulunda eğitimlerini alan binlerce öğrenci, söz konusu sınavda ter dökecek. 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı tek oturumda tamamlanacak ve her ders için süre 30 dakika olacak.

ATA AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

ATA AÖF resmi sayfasında yapılan duyuruya göre yaz okulu sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sitesinde erişime açıldı

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 12 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

ATA AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme geçtiğimiz haftalarda resmi siteden yayınlandı. Yapılan duyuru şu şekilde;

"2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da 81 ilimizde yüz yüze yapılacaktır."

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SÜRESİ NE KADAR?

• Fakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09.30'da tek oturumda yapılacaktır.

• Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

• Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.

• Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

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