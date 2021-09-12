ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF yaz okulu sınavı online, çevrimiçi mi olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı. 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü başvurularını yapıp yaz okulunda eğitimlerini alan binlerce öğrenci, söz konusu sınavda ter dökecek. 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı tek oturumda tamamlanacak ve her ders için süre 30 dakika olacak.

ATA AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

ATA AÖF resmi sayfasında yapılan duyuruya göre yaz okulu sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sitesinde erişime açıldı