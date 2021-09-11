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Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Mevzuata aykırı nakil iddialarına soruşturma başlatıldı

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Mevzuata aykırı nakil iddialarına soruşturma başlatıldı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.09.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Mevzuata aykırı nakil iddialarına soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... MEB: İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.

Son dakika haberi... MEB: İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.

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