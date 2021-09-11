KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala gözler yurt başvuru sonuçlarına çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar, ne zaman yatırılacak? İşte cevaplar...

2021-2022 KYK yurt başvuruları 12 Eylül'de sona erecek. Öğrenciler, 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirilebilecek.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak belli olmadı. Ancak, üniversitelerde akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle başvuru sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bizde resmi açıklamaları yakından takip ediyoruz. Sonuç takvimi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de olacak.