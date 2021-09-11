Ön lisans mezunlarının katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçlarına göre tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Üniversitelerde akademik takvimin başlamasına kısa bir süre kala sonuçlar için heyecan daha da arttı. Peki, DGS yerleştirme sonuçları tarihi açıklandı mı? 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, DGS yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene tercihler 2 Ekim'da sona ermiş, sonuçlar ise 7 Ekim'da açıklanmıştı. Buna göre, 2021 DGS tercih sonuçlarının, tercih bildiriminin sona ermesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.