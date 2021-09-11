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Detaylar açıklandı: Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda sağlık taraması nasıl yapılacak? Veli onayı alınacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021
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Detaylar açıklandı: Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda sağlık taraması nasıl yapılacak? Veli onayı alınacak mı?

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi gününden itibaren belirlenecek rastgele okullarda bulunan öğrenciler için sağlık taraması yapılacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından sağlık taramasının nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda sağlık taraması nasıl yapılacak? Veli onayı alınacak mı? PCR testi hangi şartlar altında uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda sağlık taraması için veli onayı alınacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın rastgele belirlenecek okullarda öğrencilere yönelik sağlık taraması yapılacağı açıklamasının ardından bu sorular merak ediliyordu. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda bu sorulara açıklık getirdi. Peki, öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda sağlık taraması nasıl yapılacak? Veli onayı alınacak mı? PCR testi hangi şartlar altında uygulanacak? İşte cevaplar...

ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU? VELİ ONAYI ALINACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda sağlık taraması yapılacağının bir kez daha altını çizdi. Velilerin önceden bilgilendirileceği ve onaylarının isteneceğini de belirtti. Bakan Koca, PCR taramasıyla sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik olduğunun da bir kez daha vurgusunu yaptı. Çocuklarla en deneyimli sağlık çalışanlarının buluşacağını da bir kez daha ifade etti.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak."

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Bir haftalık yüz yüze eğitimde okullarda salgın nasıl seyretti? Kaç öğrenci veya öğretmende vaka tespit edildi?" sorusunu yanıt verdi.

Koca, "Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Pazartesiden itibaren illerimizde, bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz." dedi.

Bakan Koca, taramanın nasıl olacağına ilişkin soru üzerine, "Rastgele taramayı yapıp bu anlamda belirtisi olmadan toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız pazartesiden itibaren." karşılığını verdi.

KASIM TATİLİ NE ZAMAN? BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ...

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

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