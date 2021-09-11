Detaylar açıklandı: Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda sağlık taraması nasıl yapılacak? Veli onayı alınacak mı?

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda sağlık taraması için veli onayı alınacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın rastgele belirlenecek okullarda öğrencilere yönelik sağlık taraması yapılacağı açıklamasının ardından bu sorular merak ediliyordu. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda bu sorulara açıklık getirdi. Peki, öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda sağlık taraması nasıl yapılacak? Veli onayı alınacak mı? PCR testi hangi şartlar altında uygulanacak? İşte cevaplar...

ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU? VELİ ONAYI ALINACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda sağlık taraması yapılacağının bir kez daha altını çizdi. Velilerin önceden bilgilendirileceği ve onaylarının isteneceğini de belirtti. Bakan Koca, PCR taramasıyla sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik olduğunun da bir kez daha vurgusunu yaptı. Çocuklarla en deneyimli sağlık çalışanlarının buluşacağını da bir kez daha ifade etti.