AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?
AÖL kayıt yenileme ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise öğrencilerinin meraklı bekleyişi sona erdi. AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri son dakika olarak belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt yaptıracak ya da var olan kaydını yenileyecek olan öğrenciler için detayları haberimizde derledik. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?
AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise öğrenimlerini AÖL üzerinden devam ettirmek isteyen öğrenciler kayıt tarihlerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması ile takvim belli oldu. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?
AÖL KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
2021 AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NEDİR?
Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında, Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖL KAYIT YENİLEMEYİ KİMLER YAPACAK?
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.
AÖL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.
Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.
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- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?
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