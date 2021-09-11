AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise öğrenimlerini AÖL üzerinden devam ettirmek isteyen öğrenciler kayıt tarihlerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması ile takvim belli oldu. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?

AÖL KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.