YÖK son dakika: Üniversiteler ertelendi mi? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi üniversiteler ile ilgili YÖK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Üniversite eğitimine başlayacak öğrenciler ve yükseköğrenim programına devam eden öğrenciler, uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Peki, üniversiteler ertelendi mi? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi? İşte cevaplar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, ERTELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül itibarıyla başlayacak. Üniversitelere göre akademik takvim farklılık göstermektedir. Kayıtlı olduğunuz üniversitenin akademik takvimine bakarak açılış tarihini öğrenebilirsiniz.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR, KURULUN "YENİ DÖNEM VİZYONUNU" AÇIKLADI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün yeni dönem vizyonuna işaret ederek, "Türkiye'de, Anadolu'da pek çok üniversitemizin birer başarı hikayesinin olabileceğine inanıyorum. Yeni dönemimiz, bu başarı hikayesinin inşa edilmesiyle geçecektir." dedi.