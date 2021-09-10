Üniversite ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih süreci heyecanla bekleniyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde ilk tercih süreci sona erdi. Bu sonucuna göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ile henü tercih bildiriminde bulunmayan öğrenciler ek tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? 140 PUAN ALANLAR....

YKS ilk yerleştirme sonucunun ardından üniversite kayıtları tamamlandı. Şimdi sıra ek tercih döneminde. İkinci ek yerleştirmeye ilave 140 puan alanlar için bir ek yerleştirme daha yapılacak. Ancak ek tercihlerin takvimin henüz belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Takvim açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.