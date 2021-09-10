YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Eylül ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler ek tercih takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamaların yakından takip eden öğrenciler, ek tercih tarihinin başlayacağı tarihe kilitlendi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte cevaplar...
Üniversite ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih süreci heyecanla bekleniyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde ilk tercih süreci sona erdi. Bu sonucuna göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ile henü tercih bildiriminde bulunmayan öğrenciler ek tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? 140 PUAN ALANLAR....
YKS ilk yerleştirme sonucunun ardından üniversite kayıtları tamamlandı. Şimdi sıra ek tercih döneminde. İkinci ek yerleştirmeye ilave 140 puan alanlar için bir ek yerleştirme daha yapılacak. Ancak ek tercihlerin takvimin henüz belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Takvim açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
YKS EK TERCİH BARAJ PUANLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Bu yıl YKS'ye giren gençlere tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılması kararı aldıklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bunun çok büyük bir imkan sağlayacağını kaydetti.
Bu ilave ek yerleştirmede, baraj puanının Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 170 olarak uygulanacağını dile getiren Erdoğan, "Bu adımın, gençlerin geleceği için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum." dedi.
Erdoğan, AYT ve YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağını, tercih ve yerleştirme sürecinin buna göre yürütüleceğini ifade ederek, boş kalan kontenjanlar için ikinci ek yerleştirme yapılacağını söyledi.
Bu imkandan, TYT puanı asgari 140, AYT ve YDT puanı asgari 170 olan adayların yararlanacağını belirten Erdoğan, bunun çok sayıda öğrencinin okula girmesinin önünü açacağına işaret etti.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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