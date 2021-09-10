ÖSYM takvimi: DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman?
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına geçiş yapacak olan öğrenciler heyecan içinde tercih sonuçlarını bekliyor. 7 Eylül'de tercihlerin sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih iple çekilmeleye başlandı. Üniversitelerde akademik takvimin başlamasına kısa süre kala heyecan daha da arttı. Peki, DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin DGS tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitimlerini lisans düzeyinde devam ettirmek isteyen öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 DGS tercihleri 7 Eylül'de tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Ancak, yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene tercihler 2 Ekim'da sona ermiş, sonuçlar ise 7 Ekim'da açıklanmıştı. Buna göre, 2021 DGS tercih sonuçlarının, tercih bildiriminin sona ermesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?
Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
DGS EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?
DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM takvimi: DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman?
- 18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?
- AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman?
- Açıklanıyor... 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?
- 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım aylığı yatan iller hangileri? Güncel liste...
- YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır?
- YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? 2021 üniversite ikinci tercih kontenjan sayıları açıklandı mı?
- Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- Yazıyı getir parayı al! SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..