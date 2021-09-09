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YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2021? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ücret ne kadar? Kontenjanlar…

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2021
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YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2021? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ücret ne kadar? Kontenjanlar…

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2021? Yer alıyor. Üniversite tercihleri açıklanınca istediği okula yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini yapmaya başlarken tam tersi durumda olanlar ise ÖSYM’den gelecek haberleri yakından takip eder oldu. Peki YKS ek tercih işlemleri için tarih verildi mi? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ücret ne kadar? Kontenjanlar ne durumda? İşte tüm bilgiler…

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2021? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ücret ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite kayıtlarının yapıldığı şu günlerde yerleşemeyen adaylara ikinci bir hak verildi ve YKS ek tercihlerinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. ÖSYM Başkanı Halit Aygün'den önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar…

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz net olarak açıklanmadı. Tarih verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETİNE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

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