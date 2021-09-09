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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2021
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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılması ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından öğrenciler burs veren kurumları araştırıyor. Geçtiğimiz yıl 1-15 Ekim tarihlerinde alınan başvuruların bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene ortaöğrenim öğrencilerine 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL olarak ödenen VGM burs başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman?

VGM burs başvurusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu olmak üzere iki farklı burs veriyor. Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Ekim tarihinde başladı. Henüz bu yılki başvuru tarihleri açıklanmadı.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Ekim tarihinde başladı.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 VGM burs ücreti henüz açıklanmadı. 2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verildi.

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