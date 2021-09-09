Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene ortaöğrenim öğrencilerine 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL olarak ödenen VGM burs başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman?

VGM burs başvurusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu olmak üzere iki farklı burs veriyor. Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Ekim tarihinde başladı. Henüz bu yılki başvuru tarihleri açıklanmadı.