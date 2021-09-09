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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den '15 bin öğretmen ataması' açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.09.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ’15 bin öğretmen ataması’ açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti.

Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e de teşekkür ederim. Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

15 bin öğretmen ataması yapılacak 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
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