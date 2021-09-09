KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK yurt ve burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıt işlemlerinin başlamasının ardından öğrenciler KYK yurt ve burs başvurularının sonuç tarihini merak ediyor. Milyonlarca öğrenci kazandıkları üniversiteler için bulundukları şehirlerin dışına çıkıyor. İşte, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK yurt ve burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak başvuruların kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yani 10 Eylül tarihinden sonra başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 10 Eylül öncesi ise başvuruların başlaması zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.