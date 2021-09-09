KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücretleri ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Eylül Pazartesi başlayan KYK yurt başvuruları 12 Eylül tarihi ile sona erecek ve işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçlar hakkında bilgileri merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar...