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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücretleri ne kadar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücretleri ne kadar?

Gündemde yoğun bir şekilde KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Üniversitelerin açılmasına az süre kala heyecan dorukta ve yüzbinlerce öğrenci bekleyişe başlarken bir yandan da başvurdukları KYK yurt sonuçlarının ne zaman belli olacağını, yararlanıp yararlanamayacaklarını merak etmeye başladı. Peki tarih verildi mi? Diğer yandan İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücretleri ne kadar? Sorgulamaları da yapılır oldu. İşte merak edilen tüm bilgiler…

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücretleri ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Eylül Pazartesi başlayan KYK yurt başvuruları 12 Eylül tarihi ile sona erecek ve işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçlar hakkında bilgileri merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştikten sonra sonuçlar da duyurulacak. YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuç tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

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