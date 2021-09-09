Eğitim ve kırtasiye ödeneği ne kadar? 2021-2022 öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar?
Eğitim ve kırtasiye ödeneği ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla öğretmenlerin kırtasiye ücreti merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. İşte, Eğitim ve kırtasiye ödeneği ne kadar? 2021-2022 öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar?
Eğitim ve kırtasiye ödeneği ne kadar? 2021-2022 öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılması ile birlikte öğretmenlere ödenen eğitim ödeneği ile ilgili aramalar hızlandı. Devletin sağladığı eğitim kırtasiye yardımı hakkında, "Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar?" soruları merak kazandı.
KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Eğitim ödeneği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge göndermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden itibaren verilmeye başlandı.
2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?
Toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.
Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir.
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