Eğitim ve kırtasiye ödeneği ne kadar? 2021-2022 öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılması ile birlikte öğretmenlere ödenen eğitim ödeneği ile ilgili aramalar hızlandı. Devletin sağladığı eğitim kırtasiye yardımı hakkında, "Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar?" soruları merak kazandı.

KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?



Eğitim ödeneği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge göndermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden itibaren verilmeye başlandı.