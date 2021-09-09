DGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM tarafından önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılanlar sonuçlarına göre tercihlerini de yaptı ve sonrasında sonuçlar için heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki DGS sonuçları için tarih verildi mi?