DGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?
Binlerce kişi gündemde sıklıkla DGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihlerini 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yaptı ve şimdi gözler ÖSYM’ye çevrildi. Peki DGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? DGS yerleştirme sonuçlarının ardından kayıtlar ne zaman yapılacak?
DGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM tarafından önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılanlar sonuçlarına göre tercihlerini de yaptı ve sonrasında sonuçlar için heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki DGS sonuçları için tarih verildi mi?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
ÖSYM tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde son durum haberimizde yer alacak.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını YÖK'ün açıklayacağı tarih aralığında yapacak. YÖK, DGS üniversite kayıtlarının başlayacağı tarih hakkında genüz bir açıklama yapmadı.Öte yandan geçtiğimiz yıl kayıt işlemleri 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.
DGS kayıtları e-Devlet üzerinden kayıt E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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