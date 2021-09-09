AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken, sınav sonuçlarını merak eden açık öğretim öğrencileri "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. 4 Eylül'de tamamlanan yaz okulu sınavlarının soruları sistemden erişime açıldı. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların konuyla ilgili heyecanlı bekleyişi devam ederken fakültenin açıklamaları takip ediliyor.