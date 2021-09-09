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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan sınavın sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava giren adaylar gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediliyor. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken, sınav sonuçlarını merak eden açık öğretim öğrencileri "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. 4 Eylül'de tamamlanan yaz okulu sınavlarının soruları sistemden erişime açıldı. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların konuyla ilgili heyecanlı bekleyişi devam ederken fakültenin açıklamaları takip ediliyor.

AÇIKÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÜ AÖF tarafından bir açıklama yapıldığında detaylar ve sonuç tarihi ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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