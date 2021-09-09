AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan sınavın sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava giren adaylar gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediliyor. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken, sınav sonuçlarını merak eden açık öğretim öğrencileri "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. 4 Eylül'de tamamlanan yaz okulu sınavlarının soruları sistemden erişime açıldı. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların konuyla ilgili heyecanlı bekleyişi devam ederken fakültenin açıklamaları takip ediliyor.
AÇIKÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÜ AÖF tarafından bir açıklama yapıldığında detaylar ve sonuç tarihi ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.
AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- Yazıyı getir parayı al! SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..
- 15 öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması kontenjanları duyuruldu mu? Karma atama...
- Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...
- Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?
- İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...
- KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK yurt ve burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS PYBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...
- Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
- KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?