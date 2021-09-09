Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022? AÖF kayıt tarihleri belli oldu mu? Yenileme işlemleri nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde okuyan yüzbinlerce kişi kayıt yenileme işlemlerini araştırırken ilk kez kaydolanlar da tarih bilgisini merak ediyor. İşte ayrıntılar...