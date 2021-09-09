Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022? AÖF kayıt tarihleri belli oldu mu? Yenileme işlemleri…
Milyonlarca kişinin üniversite kayıt işlemlerini yaptığı şu günlerde yoğun bir şekilde Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022? Sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Uzaktan eğitim görmek isteyenler ilk kayıt, görenler ise kayıt yenileme işlemlerine yönelik bilgileri merak ederek sıklıkla sorgular oldu. Peki Anadolu Üniversitesi’nden açıklama geldi mi? AÖF kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022? AÖF kayıt tarihleri belli oldu mu? Yenileme işlemleri nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde okuyan yüzbinlerce kişi kayıt yenileme işlemlerini araştırırken ilk kez kaydolanlar da tarih bilgisini merak ediyor. İşte ayrıntılar...
AÖF İLK KAYIT NE ZAMAN?
2021-2022 AÖF yeni kayıt işlemleri 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS ile kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bu tarihler arasında başvurmaları gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME NHANGİ TARİHTE?
2021-2022 güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapacak öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini daha sonra belirtilecek tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor.
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS PYBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...
- Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
- KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?
- Öğretmen ek ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları...
- Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...
- Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?
- Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...
- Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...
- Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi...