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2021 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı taban puanı kaç, nasıl hesaplanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2021
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2021 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı taban puanı kaç, nasıl hesaplanır?

Gündemde sıklıkla araştırılan sorular arasında 2021 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 5 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği ve yüzlerce 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım gösterdiği bursluluk sınavı soru ve cevaplarının, sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Peki MEB’te konuya dair açıklama geldi mi? Bursluluk sınavı taban puanı kaç, nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar…

2021 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı taban puanı kaç, nasıl hesaplanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla gerçekleşen sınav sonrasında hemen sonuçlar için tarih araştırması başladı, MEB'ten konuya dair açıklama geldi. Peki bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, taban puan nedir?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

Bursluluk sınavı taban puanları her yıl farklılık gösterse de ortalama olarak lüzum puanlar şu şekildedir:

Diğer kontenjanı amacıyla 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

Öğretmen çocukları amacıyla 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet doğrultusundan korunun çocuklar amacıyla en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

2021 yılsi amacıyla en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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