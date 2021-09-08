Üniversiteye e kayıt nasıl, nereden yapılır? Elektronik kayıt yapan üniversiteler hangileri?
Üniversiteye e kayıt nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başladı. Yükseköğretim kurumlarına yerleşen adayların üniversite kayıt süreci başladı. Kayıtlar okula gidip yapıldığı gibi elektronik ortamdan da gerçekleştirilebiliyor. Kayıt yaptırmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Üniversiteye e kayıt nasıl, nereden yapılır? Elektronik kayıt yapan üniversiteler hangileri?
Üniversiteye e kayıt nasıl, nereden yapılır? Elektronik kayıt yapan üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin üniversite kayıt süreci başladı. Elektronik, online ortamdan üniversite kaydı yapılıp çıktısı alınabiliyor. E-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için detayları haberimizde derledik.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Okulda kayıt işlemi 6-10 Eylül tarihleri arasında, e-kayıt ise 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
İsteğe bağlı olarak yapılan üniversite elektronik kayıt, ilk kayıt yerine geçer. E-kayıt yapan öğrenciler, üniversiteleri tarafından belirtilen belgelere ve tarihe göre işlem yapmalı.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?
E-kayıt zorunlu değildir, isteğe göre gerçekleştirilir ve ilk kayıt yerine geçer. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınır.
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile "https://www.turkiye.gov.tr" adresine giriş yapmalı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlamalı.
İşte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması: 1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir. 2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır. 3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
4. Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. 6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. 9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir. 10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir. 11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.
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