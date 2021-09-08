Üniversiteye e kayıt nasıl, nereden yapılır? Elektronik kayıt yapan üniversiteler hangileri?

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

E-kayıt zorunlu değildir, isteğe göre gerçekleştirilir ve ilk kayıt yerine geçer. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınır.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile "https://www.turkiye.gov.tr" adresine giriş yapmalı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlamalı.