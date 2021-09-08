Son dakika: MEB’den yeni karar! Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ile Covid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaklarının belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;