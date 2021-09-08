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Son dakika: MEB'den yeni karar! Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: MEB’den yeni karar! Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi. Öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak. Kronik hastalıklar listesindeki çocuklar da mazeretli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi.

Kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin, yüz yüze eğitim döneminde, gerekli belgeleri okullarına iletmeleri halinde eğitime uzaktan devam etmeleri sağlanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarınlarında yüz yüze eğitime başlandığı hatırlatıldı.

Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ile Covid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaklarının belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

DEVAMSIZ SAYILMAYACAKLAR
Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak.

Öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Covid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.

SINAVLAR YÜZ YÜZE GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK YAPILACAK
Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak; Kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak, Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

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