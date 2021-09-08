Okulların ara tatili ne zaman 2021? 15 tatil sömestr hangi tarihte başlayacak ve sona erecek? İşte MEB takvimi…
Milyonlarca öğrenci 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle okullarına kavuştu ve bir yandan da Okulların ara tatili ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okulların hangi tarihte kapanacağı şimdiden merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır online süren eğitim artık alınan Covid 19 önlemleriyle yüzyüze gerçekleşiyor. Peki 15 tatil sömestr hangi tarihte başlayacak ve sona erecek?
Okulların ara tatili ne zaman 2021? 15 tatil sömestr hangi tarihte başlayacak ve sona erecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca öğrenci yüzyüze eğitime başlarken hem kendileri hem de aileleri ara tatilin ve kapanışın hangi tarihlerde yapılacağını da merak etmeye başladı. MEB takvimine göre okulların ne zaman ara tatile gireceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.
ARA TATİL NE ZAMAN 2021?
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.
"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.
Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.
Öte yandan, okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için, su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.
OKULLARDA COVİD 19 ÖNLEMLERİ ALINDI!
COVID-19 tedbirleriyle yüz yüze eğitimin yapılacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamında çalışmalar tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ve 24 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar paylaşılmıştı.
Bu kapsamda ülke genelindeki yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon Türk lirası ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.
Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.
Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül tarihleri arasında okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verdi.
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