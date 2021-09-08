Okulların ara tatili ne zaman 2021? 15 tatil sömestr hangi tarihte başlayacak ve sona erecek? İşte MEB takvimi…

OKULLARDA COVİD 19 ÖNLEMLERİ ALINDI!

COVID-19 tedbirleriyle yüz yüze eğitimin yapılacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamında çalışmalar tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ve 24 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar paylaşılmıştı.

Bu kapsamda ülke genelindeki yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon Türk lirası ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül tarihleri arasında okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verdi.