KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversiteye kayıt yapacak öğrenciler ve halıhazırda eğitimini sürdüren öğrenciler burs ve yurt başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler 4 Eylül tarihi itibariyle üniversite kayıt işlemlerine başladı. Burs başvuruları olumsuz sonuçlanan veya ilk defa üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler KYK başvuruları için süreci yakından takip ediyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor?
KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK burs başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak başvuruların kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yani 10 Eylül tarihinden sonra başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 10 Eylül öncesi ise başvuruların başlaması zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.
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