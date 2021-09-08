KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler 4 Eylül tarihi itibariyle üniversite kayıt işlemlerine başladı. Burs başvuruları olumsuz sonuçlanan veya ilk defa üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler KYK başvuruları için süreci yakından takip ediyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor?

KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak başvuruların kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yani 10 Eylül tarihinden sonra başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 10 Eylül öncesi ise başvuruların başlaması zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.