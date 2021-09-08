KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gelecek KPSS 2021 sonuçlarının açıklanması için geri sayım sürüyor. Adaylar, KPSS lisans sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek. İşte, KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.