KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından öğretmenlere 15 bin ek atama müjdesinin verilmesinin ardından gözler KPSS sonuçlarına çevrildi. Binlerce adayın ter döktüğü KPSS sınav sonuçları için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gelecek KPSS 2021 sonuçlarının açıklanması için geri sayım sürüyor. Adaylar, KPSS lisans sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek. İşte, KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS ÖN LİSANS NEDİR?
KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.
Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.
Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır örneğin : 2016,2018,2020, 2022 gibi. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
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