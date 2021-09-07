Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? 2. üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.Bir mesleğe sahip olup hayalini kurdukları bölümlerde de eğitim almak isteyenler ikinci üniversite başvuruları ile ilgili başvuru sürecini merak ediyor. İşte, Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Adaylar, çevrimiçi başvuru işlemlerini https://aoskayit.anadolu.edu.tr? adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.