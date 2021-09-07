2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS ek tercihler hangi tarihte yapılacak?
2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ve taban puanları gözönüne alınarak yapılacak başvurularla ilgili açıklama merakla beklenirken bu kapsamda gözler “YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?
2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek yerleştirmede baraj puanında değişiklik olacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek tercihlerle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. İşte, 2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?
YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.
% 32 BARAJI GEÇEMEDİ
2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.
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