Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Yüz yüze, online...

Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri altında başlayan eğitimde ilk ders zili bugün çaldı. İlk ve orta derceli okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte üniversiteye yeni başlayacaklar ve halihazırda eğitimine devam edenler de akademik yılın ne zaman başlayacağını merak ediyor.

2021-20222 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler, 13 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterdiği için, üniversitelerin açılma tarihi de değişiklik gösterebilir. Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze olacağını bildirmişti.