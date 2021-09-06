Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Yüz yüze, online...
Üniversiteler ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul, ve lise sınıflarının okula başlamasıyla birlikte üniversiteye yeni başlayacak ve halen eğitimine devam eden milyonlarca öğrenci de üniversitelerde eğitimin nasıl olacağını ve akademik takvimi merak ediyor. İşte, Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Yüz yüze, online...
Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri altında başlayan eğitimde ilk ders zili bugün çaldı. İlk ve orta derceli okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte üniversiteye yeni başlayacaklar ve halihazırda eğitimine devam edenler de akademik yılın ne zaman başlayacağını merak ediyor.
2021-20222 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversiteler, 13 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterdiği için, üniversitelerin açılma tarihi de değişiklik gösterebilir. Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze olacağını bildirmişti.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR DUYURDU: ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT MODEL...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu.
Özvar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YÖK'ün ortaya koyduğu çerçeve kurallar dahilinde üniversitelerin bugün itibarıyla yerleşkelerde gerekli tedbirleri aldığını belirtti.
Yüz yüze eğitim ve Kovid-19 tedbirlerine yönelik kararları üniversitelerle paylaştıklarını bildiren Özvar, şunları kaydetti:
"Bu kararların başında hibrit veya harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağlamış bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, harmanlanmış modelle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimizin her biri bu konuda gerekli çalışmayı tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."
Özvar, üniversiteler açısından önemli hususlardan birinin gençlerin aşı olması olduğuna işaret ederek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, benim gelecekteki meslektaşlarımızdan istirhamım, ricam aşı olmalıdır. Ben de onlara bu vesileyle aşı olmalarını tavsiye ediyorum ve öneriyorum." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin Kovid-19 aşısı olmuş ve olmamış öğrencilerin yurtlardaki ortak kullanım alanlarının ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Özvar, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının konu hakkında yakın zamanda açıklama yapacağını bildirdi.
Özvar, bu kararın üniversitelerin yerleşkeleri içindeki yurtları da kapsadığını hatırlatarak, "Bu bakımdan hepimiz bunu bekleyeceğiz ama tabii kampüsler için almış olduğumuz tedbirlerin, üniversitelerimizin içindeki yurtlarda da geçerli olacağını duyurmak isterim." ifadesini kullandı.
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