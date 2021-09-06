Son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı?
Son dakka... 2021-2022 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Türkiye genelinde okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni dönem eğitimlerine başlayan öğrenciler ve velileri, yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu ile ilgili son dakka açıklamasında bulundu. Peki, okullarda yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı? İşte cevaplar...
Son dakika... Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yeni eğitim öğretim yılı, 6 Eylül itibarıyla yüz yüze olarak başladı. 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okullarda yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullarda yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı? İşte haberin detayları...
YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm kademelerde yüz yüze eğitimin zorunlu olduğunu açıkladı. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.
ÖĞRENCİLERE AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Öğrenciler için aşı ya da PCR zorunluluğu bulunmuyor.
ÖĞRETMEN VE DİĞER ÇALIŞANLAR İÇİN AŞI VE PCR ZORUNLU MU?
Öğretmen ve diğer personeller için de aşı zorunluluğu bulunmuyor. Daha önce yapılan açıklamada, aşı olmayanların haftada iki kez PCR testi yaptırma zorunluluğu olduğu açıklanmıştı. Buna göre, öğrenciler hariç öğretmen ve diğer personellerden aşı olmayanların haftada iki kez PCR testi yaptırmaları gerekiyor.
MEB 2021-2022 TAKVİMİ
Birinci ara tatil
15-19 Kasım
Yarıyıl tatili
24 Ocak 2022 Pazartesi-4 Şubat 2022 Cuma
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?
- Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?
- Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?
- Son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı?
- Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi?
- Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Elmalı Güreşleri başpehlivan kim oldu? 669. Elmalı Yağlı Güreşleri kim kazandı?
- Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!
- Dursun Salkım kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşim Salkım babası Dursun Salkım ölüm sebebi nedir?
- Recep Tayyip Erdoğan kitabı ne zaman çıkar? Recep Tayyip Erdoğan kitap fiyatı ne kadar, nasıl alınır?
- Okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?
- 20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!