Son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı?

Son dakika... Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yeni eğitim öğretim yılı, 6 Eylül itibarıyla yüz yüze olarak başladı. 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okullarda yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullarda yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı? İşte haberin detayları...

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm kademelerde yüz yüze eğitimin zorunlu olduğunu açıkladı. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.