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Son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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Son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı?

Son dakka... 2021-2022 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Türkiye genelinde okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni dönem eğitimlerine başlayan öğrenciler ve velileri, yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu ile ilgili son dakka açıklamasında bulundu. Peki, okullarda yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı? İşte cevaplar...

Son dakika... Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yeni eğitim öğretim yılı, 6 Eylül itibarıyla yüz yüze olarak başladı. 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okullarda yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullarda yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı? İşte haberin detayları...

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm kademelerde yüz yüze eğitimin zorunlu olduğunu açıkladı. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.

ÖĞRENCİLERE AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Öğrenciler için aşı ya da PCR zorunluluğu bulunmuyor.

ÖĞRETMEN VE DİĞER ÇALIŞANLAR İÇİN AŞI VE PCR ZORUNLU MU?

Öğretmen ve diğer personeller için de aşı zorunluluğu bulunmuyor. Daha önce yapılan açıklamada, aşı olmayanların haftada iki kez PCR testi yaptırma zorunluluğu olduğu açıklanmıştı. Buna göre, öğrenciler hariç öğretmen ve diğer personellerden aşı olmayanların haftada iki kez PCR testi yaptırmaları gerekiyor.

MEB 2021-2022 TAKVİMİ

Birinci ara tatil
15-19 Kasım

Yarıyıl tatili
24 Ocak 2022 Pazartesi-4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem
7 Şubat 2022 Pazartesi

İkinci ara tatil
11-15 Nisan

Yaz tatili
17 Haziran 2022

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